Dolar durdu, euro ve sterlin sert yükseldi! 21 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününü sınırlı yükselişle açarken, euro ve sterlin sert bir başlangıç yaptı. Euro kuru 44 TL'nin sternlin ise 51 TL'nin üzerinde fiyatlandı. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 21 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleriyle birlikte küresel ticaret savaşları yeniden alevlendi ve bu durum, piyasalardaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ortaya çıkan finansal belirsizlik ortamı, yatırımcıların yön belirlemesini zorlaştırırken, küresel piyasalardaki dalgalanma Türkiye’deki yatırım araçlarını da doğrudan etkiliyor. Özellikle döviz kurlarında gözlemlenen hareketlilik, gelişmiş ülkelere ait para birimlerinin değer kazanmasına neden olurken, birçok ülkenin para biriminde ise düşüş yaşanıyor.

DÖVİZ KURLARI DALGALI SEYİRDE

Bu gelişmelerin gölgesinde altın, değer kazanmaya devam ediyor ve üst üste yeni rekorlar kırıyor. Döviz yatırımcıları tarafından merakla takip edilen kurlar arasında yer alan dolar, euro ve sterlinin Türk lirası karşısındaki güncel durumu da dikkatle izleniyor. Bugün doların kaç liradan işlem gördüğü, euronun ve sterlinin hangi seviyelerde seyrettiği ise yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Yeni haftanın ilk gününde dolar kuru son günlerde olduğu gibi yine sınırlı yükseliş görünümünde. Ancak euro ve sterlin haftaya sert bir giriş yaptı. İsviçre Frangı da güçlü bir yükseliş trendinde. İşte 21 Nisan 2025 döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (21 NİSAN 2025)

Dolar alış: 38,2023TL

Dolar satış: 38,2312 TL

21 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 44,0194 TL

Euro satış: 44,2018 TL

21 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 51,2017TL

Sterlin satış: 51,3129 TL

21 NİSAN DÖVİZ KURLARI