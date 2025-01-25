Dolar, euro, altın ve borsa yeniden atakta! Yatırım araçlarının performansı belli oldu

25 Ocak 2025 10:46 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:46

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Borsa, altın, euro ve doların performansı belli oldu. İşte yatırımcısına 20-24 Ocak haftasında değer kazandıran enstrümanlar.

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Bu hafta hangi yatırım​ aracı ne kazandırdı, sorusu cevap buldu. Borsa​, altın, euro ve dolar​ fiyatı bu hafta güldürdü. Borsa İstanbul​'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,27, altının gram fiyatı yüzde 2,87, avro/TL yüzde 2,36, dolar/TL yüzde 0,33 yükseldi.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAZANDI

BIST 100 endeksi, en düşük 9.923,63 puanı ve en yüksek 10.151,55 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 üstünde 10.104,85 puandan tamamladı.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN 3 HİSSE

Hafta boyunca en çok değer kazanan hisseler şöyle;

yüzde 26,53 ile Batı Söke Çimento (BSOKE),

yüzde 12,63 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU),

yüzde 11,76 ile Batı Çimento (BTCIM).

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE

En çok değer kaybedenlerin başında;

yüzde 6,56 ile Şekerbank (SKBNK),

yüzde 5,61 ile Selçuk Ecza Deposu (SELEC),

yüzde 5,16 düşüşle Bera Holding (BERA).

En çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 42 milyar 804 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi yer aldı.

ALTIN​ FİYATI YENİDEN PARLADI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,87 artışla 3 bin 186 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 yükselişle 21 bin 596 liraya çıktı. 5 bin 187 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,89 artarak 5 bin 337 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Doları yüzde 0,33 değer kazanarak 35,6890 liraya, euro yüzde 2,36 artışla 36,4110 liraya yükseldi.

EN ÇOK HİSSE SENEDİ FONLARI KAZANDIRDI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,78, emeklilik fonları yüzde 1,83 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,22 ile "hisse senedi" fonları oldu.