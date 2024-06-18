Dolar, Euro, İsviçre Frangı, Japon Yeni ve Sterlin canlı fiyatları... 18 Haziran 2024 Salı dövizde son durum

18 Haziran 2024 09:39 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:38

Güncel altın fiyatları... 18 Haziran Salı gram ve çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Güncel altın fiyatları... 18 Haziran Salı gram ve çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Döviz kurları her gün yakından takip ediliyor. 18 Haziran Salı günü dolar ve euro araştırılmaya devam ediyor.

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum belli oldu.

DOLAR KURU EN SON NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 32.816 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 32.8117 liradan, satış fiyatı ise 32.8205 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde -0.14'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün 35,1682 TL seviyelerinde seyrediyor.

SERBEST PİYASA DÖVİZ KURU NE KADAR?

Sterlin ise alış 40,72 TL satış: 40,32 TL olarak fiyatlanıyor.

İsviçre Frangı alış 36,87 satış 36,89 TL

Japon Yeni alış 0,2080 satış 2076 TL

Suudi Arabistan Riyali alış 8,5506 satış 8,5901 TL

Norveç Kronu alış 3,0053 satış 3,0216