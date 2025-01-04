Dolar fiyatı son 1 ayın en iyi hafta sonuna girdi! Para birimleri teker teker kan kaybediyor

04 Ocak 2025 17:19 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 17:21

Dolar fiyatı cuma günü düşüş yaşadı ancak ABD ekonomisinin bu yıl küresel ölçekte benzerlerinden daha iyi performans göstermeye devam edeceği ve ABD faiz oranlarının nispeten yüksek kalacağı beklentileriyle bir ayın en güçlü haftalık performansını gösterdi.

Güçlü bir işgücü piyasası son haftalarda Hazine tahvil getirilerini yükseltirken ABD​ para birimine olan talebi artırıyor. Donald Trump​ yönetiminin yeni iş politikaları arasında iş dünyasının serbestleştirilmesi, vergi indirimleri, yasadışı göçün kısıtlanması ve gümrük vergileri gibi yeni politikaların da büyümeyi artırması ve fiyat baskılarını artırması bekleniyor. Son dolar​ kazanımlarına rağmen, yeni ABD hükümeti tarafından politikaların ne zaman uygulamaya konulacağı ve nihai etkilerinin ne olacağı konusunda önemli bir belirsizlik devam ediyor.

YAKIN VADEDE DOLAR YÜKSELİŞİ DURABİLİR

Dolar endeksi, Perşembe günü iki yıllık zirve olan 109.54'e ulaştıktan sonra, gün içinde %0.28 düşüşle 108.91'deydi.

Dolar, Cuma günü ABD imalatının Aralık ayında toparlanmaya yaklaştığını, üretimin toparlandığını ve yeni siparişlerin artmaya devam ettiğini gösteren verilerin ardından kayıplarını kısa süreliğine azalttı.

Ekonomistler yeni yönetimin göreve geldikçe dolarda bir miktar geri çekilme bekliyor.

EURO HIZLA DÜŞÜYOR

Euro ise daha zayıf bir büyüme görünümüyle karşı karşıya kaldı. Euro fiyatı en son %0,39 artışla 1,0305 dolardan işlem gördü ancak haftalık bazda %1,22 düşüşle kasım ayının başından bu yana en kötü düşüşünü kaydetti.

Sterlin %0,41 artışla 1,2431 dolara çıktı. Hafta boyunca yaklaşık %1,15 oranında düşüş kaydetmesi bekleniyordu. Kasım ayının başından bu yana en büyük kaybını yaşadı.

Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını Fed'den daha fazla düşürmesi bekleniyor. Yatırımcılar, ECB'nin yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasını fiyatlarken Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalini ise çok düşük görüyor.

ABD İLE JAPONYA ARASINDAKİ BÜYÜK FAİZ ORANI FARKI

Japon para birimi, ABD ile Japonya arasındaki büyük faiz oranı farkından olumsuz etkilendi. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ilişkin temkinli tutumu, yeni zayıflattı.

Çin'in yuanı, düşen faiz oranları ve yurt içinde daha fazla faiz indirimi beklentisinin para birimi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesiyle dolar karşısında 7,3199'a geriledi.

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA ZAYIFLADI

Dolar, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararları ve enflasyon verilerinin etkisiyle hareketlilik göstermeye devam ediyor. Özellikle Türk Lirası karşısında son haftalarda görülen artış trendi hızlanıyor.

Dolar ve Euro'da güncel fiyatlar (4 Ocak 2025)

Dolar/TL: Alış 35,3569 TL | Satış 35,3918 TL

Euro/TL: Alış 36,4659 TL | Satış 36,5136 TL