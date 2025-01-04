Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu! Zirve bu sefer değişti

04 Ocak 2025 12:48 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 12:50

Bu hafta yatırım araçları arasında en çok değer kazanan Bitcoin oldu. Buna karşın, Euro/TL ise en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayda geçti. Haftanın diğer yatırım araçları dolar, altın, borsa performansları ise dikkat çekici seviyelerde dalgalandı.

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı, hangi yatırım araçları kaybettirdi sorusu cevap buldu. Bu hafta yatırım araçları arasında en çok değer kazanan Bitcoin​ oldu. Euro/TL ise yatırımcısını üzdü. İşte diğer yatırım araçları gram altın​, dolar​, borsa​ performansları ve getiri oranları.

BİTCOİN BU HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI OLDU

Bitcoin haftaya 95.333 dolar seviyesinden başladı. Haftayı ise 98.127,5 dolar seviyesinde tamamladı. Yüzde 2,93’lük bir artışla haftanın en çok kazandıran yatırım aracı bitcoin oldu.

EURO​ EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ARACI OLDU

Euro/TL ise haftayı %0,28’lik bir düşüşle kapattı. Euro kuru, hafta kapanışında 36,4643 seviyesine gerileyerek %0,28’lik bir değer kaybı yaşadı. Bu hafta en çok kaybettiren yatırım aracı olan euro sert dalgalandı.

Haftaya 35,0702 seviyesinden başlayan dolar/TL, haftayı ise 35,3714 seviyesinde tamamlayarak %0,86’lık bir yükseliş kaydetti.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATI PERFORMANSI

Altın, 2.596,20 dolar ile 2.665,34 dolar arasında hareket etti. Yüzde 0,74’lük bir artış gösteren altın, bu hafta yatırımcısına istikrarlı bir getiri sundu. Gram altın fiyatları haftalık kapanışta ise 3.001,7 TL seviyesine ulaşarak %1,73’lük bir artış kaydetti.

Gümüş, haftayı 29,6095 dolar seviyesinde tamamlayarak yüzde 0,82’lik bir artış ile yatırımcılarına kazandırdı.

BORSA DEĞER KAZANDI

BIST 100 endeksi haftaya 10.025,47 seviyesinden başladı, kapanışı ise 10.075,17 seviyesinden yaparak %0,50 oranında değer kazandı.

TRABZONSPOR EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE OLDU

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen yüzde 28,72 ile Trabzonspor oldu.

Trabzonspor’u sırasıyla;

yüzde 11,29 ile Margun Enerji,

yüzde 10,52 ile Tümosan Motor ve Traktör Sanayi takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Hisseler arasında en çok değer kaybedenler;