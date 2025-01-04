Kıdem tazminatı ile yıl yıl altın hesabı yaptı! Özgür Erdursun açıkladı: Resmen gram gram tükendi

04 Ocak 2025 15:47 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 16:47

Memur maaş kat sayısına göre hesaplanan kıdem tazminatı tavanında yeni tutarlar belli oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı ilk yarısı için 46 bin 654 TL olan kıdem tazminatının nasıl eridiğini hesapladı. İşte asgari ücret, emekli ve memur zammının ardından artan kıdem tazminatı tavan ve taban tutarının yıllara göre altın karşılığı.

Kıdem tazminatı yeni tutarları belli oldu. Memurların zam oranı 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 11,54 oldu. 41.827 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2025 ocak zammıyla birlikte 46. 658 TL'ye çıktı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatı tavan tutarının altın değerini hesapladı. KIDEM TAZMİNATININ YIL YIL ALTIN HESABI SGK Uzmanı Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kıdem tazminatının yıllara göre değişimini ve nasıl eridiğini hesapladı. "2002’den bu yana kıdem tazminatının altın karşılığı şöyle şekillendi; 2002'de kıdem tazminatı tavanı ile 104 gram altın alınabiliyorken,

2008'de 54 gram, 2015'de 38 gram,

2020'de 15 gram, 2024'de 14 gram,

2025'de 15.5 gram altın alınabiliyor.

Bir kaç aya kadar 46.654 TL'nin 12-13 gram altın değerine düşecek." KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVAN ÜCRETİ 2025 Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya,

Memur maaş zam oranı ile belirlenen tavan tutar 46 bin 654 liraya yükseldi. İlgili Haberler EYT sonrası SGK'dan sürpriz hamle bekleniyor! Özgür Erdursun emekliye müjdeyi verdi: Yüzde 25 zam, intibak, seyyanen artış