Dolar fiyatının geleceği seviyeyi tarih vererek açıkladı! Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini

21 Ekim 2024 16:29 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:35

Merkez Bankası'nın 17 Ekim 2024'te politika faizini yüzde 50'de sabit tutma kararının ardından doların kaç olacağı yeniden gündemin birinci maddesi oldu. Kurlardaki artış, ekonomi üzerinde etkili olurken, yatırımcılar ve iş dünyası tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Ekonomist Oğuz Demir, önümüzdeki dönem için dolar fiyatı adına beklentilerini paylaştı. Türk Lirası'na ilişkin olarak iyimser açıklamalarda bulunamayan ünlü ekonomist dolar kurunun 2025 yılında geleceği seviyeyi duyurdu.

Dev kurumlardan 2024 yıl sonu dolar/TL tahminleri gelmeye devam ederken ekonomistler de döviz kuruna dair beklentilerini paylaşıyor. Merkez Bankası son zamanlarda hemen her açıklamasında ve değerlendirmesinde bu yıl Türk parasının reel olarak değerleneceğini ifade etse de beklentiler gerildi. Faiz kararı sonrası dolarda hareketlilik olmazken, Ekonomist Oğuzhan Demir'den dikkat çeken yorumlar geldi.

İŞ DÜNYASI VE ŞİRKETLER PEDAL ÇEVİRİYOR

Ekonomist Oğuzhan Demir'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Kasım, aralık, ocak, şubat ve martta faiz indirimleri konuşuluyor. Kimisi belki Kasım için bu beklentiyi konuşuyor. Kimisi aralık ve ocak için. Ne olacak biliyor musunuz? Şunu tartışmaya başlayacağız. 50'den kaça geldiğinde bu ülkede ekonomi bir miktar hareketlenecek. Çünkü bir durgunluk var. İşten çıkartmalar gündeme geliyor, konkordatolar gündeme geliyor. Şirketler sıkıntıda. Herkes bir şekilde ayakta kalmaya devam etmeye çalışıyor çünkü o bisiklet pedalını çevirmezseniz düşersiniz.

Şirketlerin durumu şu anda ya ben bu pedalı iyi, kötü ya da biraz yavaş çevireyim ama çevirmeye devam edeyim yoksa düşeceğim diyor.

Düşmemek için hafif pedal çeviriyor. Şimdi bu pedal biraz hızlanabilir. Yüzde kaç faizle mümkün olacak, buna bakmamız gerek. Bir sonraki dönemeçte tartışacağımız konu bu olacak.

FAİZ İNSE DE TOPARLAMAMIZ ZAMAN ALACAK

Merkez Bankası bugün faizi örnek olarak 50'den 49'a çekse biz rahatlayacak mıyız? Ya da 57 olan piyasadaki Türk Lirası faizi 55'e indiğinde çok mu mutlu olacaktık. 8,5'tan 50'ye gelen şok bizi önümüzdeki 6 ay için faiz indirimleri başlasa bile sadece daha umutlu hale getirebilir. Ama reel içinde yaşadığımız durumu önümüzdeki 7-8 ayda toparlayabilmemiz imkansız.

Birçok insan da diyor ki biz eş karı koca 17 bin TL para alıyoruz 35.000 lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Demek ki o aradaki 65.000 lira başka birine gidiyor. Makas gittikçe açılıyor.

DOLAR KAÇ OLACAK 2025?

Şimdi 17 Ocak'ta 30 liraymış doların fiyatı. Biz bugünü yeniden baz aldık. 17 Ekim'de 34.16 olmuş. Dolar ne olacakmış, sorusuna ilerisi için vereceğimiz bir cevap olamaz. Söyleyebileceğimiz, şu olacak diyebileceğimiz bir durum yok ortada. Öyle bir ülkede yaşamıyoruz ama bakın bu tablo bize bir şey söylüyor. Sene başından bu yana 30'da 4 yani kabaca yüzde 15 bir artış var. Daha doğrusu Türk Lirası yüzde 15 civarında değer kaybetmiş dolar karşısında.

ÜLKEYE İHTİYACINDAN DAHA FAZLA DÖVİZ GİRDİ

Şimdi bu şunu gösteriyor. Sene başından bu yana döviz ihtiyacı olan bir ülkeye ihtiyacından daha fazla döviz girmiş.

Yani bu tablo bunu gösteriyor. Bunu devam ettirebilecek iktidar ki yüzde 50 faizin sebebi bu, o zaman önümüzdeki 6 ayda 7 ayda 8 ayda 37 lira olur 38 lira olur. Buralara gelme olasılığı olur ama çıkıp spekülatif bir şekilde şu olur bu olur diyemezsiniz.

34, 35, 36'yı göreceğiz. Çünkü bir politika uygulanıyor ve herkesten ciddi bir tepki var. Buna rağmen de ısrarla devam ediyorlar ki etmeleri bir noktada aslında şunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası kurun bu kadar sıçramasını istemeyecek."