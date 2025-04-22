Dolar kriptoya yaradı: Bitcoin kritik eşiği aştı

Kripto para piyasasının lokomotifi Bitcoin, 88 bin doların üzerinde tutunursa yeniden 100 bin dolar hedefini zorlayabilir. Zayıflayan dolar ve altınla ayrışan grafiği, dikkatleri Bitcoin'e çevirdi.

Bitcoin, son günlerdeki yükselişiyle birlikte yatırımcıların aklındaki o büyük soruyu yeniden gündeme taşıdı: 100 bin dolar görülecek mi? Kripto para, 87.247 dolara kadar tırmanırken hisse senetlerinde sert düşüşler yaşandı. Şu sıralarda 88.400 dolar civarında işlem gören Bitcoin için kritik seviye bu: 88.000 doların üzerinde kalıcı olabilirse yeniden 100.000 dolar hedefi masaya gelebilir.

MarketWatch yazarı Frances Yue'ye göre, Bitcoin'in son dönemde hisse senetlerinden ayrışan performansı, onun bir "değer deposu" olabileceğine dair iyimserliği körüklüyor.

TRUMP, POWELL VE DOLARIN ZAYIFLIĞI

Bitcoin'in yukarı yönlü hareketinde, makroekonomik gelişmelerin etkisi büyük. Başkan Donald Trump'ın FED Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert eleştirileri, piyasada yeni bir belirsizlik havası estirdi. Bu durum, ABD dolarının değer kaybetmesine neden oldu. Dolar Endeksi yüzde 1 düşerken, yatırımcılar olası bir Powell değişikliğini ve bunun etkilerini tartışmaya başladı.

Dolar zayıflarken, yatırımcıların güvenli liman olarak yöneldiği altın ise 3.500 doları aşarak rekor kırdı. Şu an altının ons fiyatı 3.456 dolar seviyelerinde.

AYRIŞAN GRAFİKLER, ARTAN KURUMSAL İLGİ

Bitcoin, uzun süredir teknoloji hisseleriyle paralel bir grafik çizse de son haftalarda bu uyum bozulmuş durumda. Hisseler düşerken, Bitcoin'in yükselmesi dikkat çekiyor. Bu ayrışma, kripto paranın "güvenli liman" söylemini yeniden gündeme taşıdı.

QCP Capital analistleri, Bitcoin'in "enflasyona karşı korunma aracı" olarak yeniden ilgi görmeye başladığını vurguluyor. Eğer bu söylem güç kazanırsa, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yönelmesi yeniden hız kazanabilir.

TEKNİK ANALİSTLER NE DİYOR?

Teknik analiz cephesinde de umut verici sinyaller var. Sevens Report analisti Tyler Richey, Bitcoin'in mart sonunda 88 bin dolara yakın seviyelerde kalıcı olmasının, 100 bin dolara doğru yeni bir rallinin kapısını aralayabileceğini söylüyor.

Fairlead Strategies'ten Katie Stockton ise 88.200 ila 88.800 dolar arasındaki direnç bölgesinin kırılması halinde, bir sonraki hedefin yaklaşık 95.900 dolar olabileceğini belirtiyor.