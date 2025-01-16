Dolar krizi kapıda: 2025’in ilk yarısında büyük şok bekleniyor

16 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:41

2025’te ABD dolarının gücünde büyük bir kırılma bekleniyor. Uzmanlar, doların zirve yapacağı bu dönemin altın ve gümüş gibi varlıklar için fırsat sunacağını belirtiyor. Doların zayıflaması, küresel piyasalarda yeni dengeleri beraberinde getirebilir.

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 16 Ocak Perşembe döviz kurları

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 16 Ocak Perşembe döviz kurları

Amerika’nın güçlü ekonomik verileri ve yükselen Hazine tahvil getirileri, 2025’in başında ABD​ dolarını güçlü tutmaya devam ediyor. Ancak Crescat Capital’in makro stratejisti Tavi Costa, bu durumun uzun sürmeyeceği uyarısında bulundu. Costa’ya göre, doların zirveye ulaştığı bir döneme giriyoruz ve bu durum altın, gümüş ve küresel piyasaları derinden etkileyecek.

"DOLAR, TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDA"

Tavi Costa, ABD’nin sürdürülemez mali politikalarının doların gücünü tehdit ettiğini belirtti. Doların diğer para birimlerine karşı 2025’in ilk veya ikinci çeyreğinde zirve yapacağını söyleyen Kitco News’e konuşan Costa, “Bu, Batı dışındaki piyasalarda uzun zamandır görmediğimiz ölçekte bir hareketin başlangıcı olacak” dedi.

Doların son yıllarda küresel piyasalardaki gücü, ABD’ye sermaye akışını desteklerken, ihracatçıları ve çok uluslu şirketleri zorluyor. Costa, bu dengesizliğin ve ABD’nin agresif mali genişleme politikalarının ciddi riskler doğurabileceğini vurguladı:

“1929’daki Büyük Buhran öncesi değerlemelerle kıyaslanabilecek bir dönemdeyiz. 2025’in başında büyük bir şok yaşamamız hiç şaşırtıcı olmaz.”

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Doların zayıflama ihtimali, yatırımcılar için altın ve gümüş gibi somut varlıklarda fırsatlar sunuyor. Costa, altının mali sorumsuzluğa karşı güvenli bir liman olduğunu ve merkez bankalarının altın alımlarını artırdığını belirtti. Ayrıca, gümüşün hem parasal hem de endüstriyel kullanım alanlarına dikkat çekerek, “Gümüş, tarihsel olarak güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip. Bu dönemde en iyi yatırımlardan biri olabilir” dedi.

KÜRESEL PİYASALARDA YENİ FIRSATLAR

Costa, sermaye akışının ABD dışına kaymaya başladığını ve Japonya, Hindistan ve Güney Amerika​ gibi bölgelerde yeni fırsatlar oluştuğunu belirtti. Bu durum, ABD borsalarının baskı altında olduğu bir dönemde küresel piyasalara olan ilgiyi artırabilir.

ENFLASYON VE FAİZ ORANLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Enflasyonun 2022’deki zirveden düşmesine rağmen, Costa, küreselleşmeden uzaklaşma ve emtia üretimine yapılan yetersiz yatırımlar nedeniyle enflasyonun yüksek kalacağını düşünüyor. Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını önemli ölçüde düşürmek zorunda kalacağını da ekledi:

“Piyasalarda bir şok yaşanırsa, Fed bu durumu faiz oranlarını daha da aşağı çekmek için bir fırsat olarak görecek.”