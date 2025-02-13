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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 13 Şubat döviz kurları, dolar ve euro fiyatı

Dolar kuru, kısa süreli gerilemenin ardından yeniden yükselişte. Dolar/TL 36 TL'nin üzerinde seyrederken para piyasalarından günün ilk verileri de geldi. İşte 13 Şubat güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 07:53
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 07:55

Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki hafta Kanada, Çin ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisini artırma kararı ile hareketlenmişti. Dolar/TL paritesinde kademeli yükseliş eğilimi sürüyor. Geçen hafta 36.00 seviyesi direnç olarak takip edilirken parite dün de bu seviyeyi aşarak gün sonu yapmayı başardı. Paritede yeni zirve 36.06 seviyesi oldu. Dolar Endeksi ise 108 seviyesinin üzerinde yatay pozisyonda. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 13 Şubat güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (13 ŞUBAT PERŞEMBE)

Dolark kuru yukarı yönlü sınırlı yükseliş gösteriyor. Dolar fiyatı alış 36,1134 TL ve satış 36,1332 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,7826 TL ve satış 37.8378 TL seviyesinde

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 45,7393 TL, satış 45,2984 TL bandında sınırlı yükselişte.

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Sıkça Sorulan Sorular

DOLAR YIL SONU NE KADAR OLUR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış '2025 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi' sonuçlarına göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,02 TL seviyesinde bulunuyor.
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