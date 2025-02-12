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 | Kübra Çelepi

TL’de değer kazanımı! Bakan Şimşek’ten döviz ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde (WGS 2025) "Çoklu Ekonomik Blokların Ortaya Çıkışı" başlıklı oturumda konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin küresel zorluklara karşı dayanıklı olduğunu ve üç yıllık ekonomik programın başarıyla ilerlediğini söyledi.

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TL’de değer kazanımı! Bakan Şimşek’ten döviz ve enflasyon açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 15:11

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı oturumda bütçe disiplinini sağladıklarını, dezenflasyona girdiklerini ve enflasyonun düşüşe geçtiğini vurguladı. Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesinin yüksek enflasyon nedeniyle anlaşılabilir olduğunu ancak reel efektif döviz kuru açısından iyi performans gösterdiğini ifade etti.

MEHMET ŞİMŞEK'İN DUBAİ TEMASLARI SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çoklu Ekonomik Blokların Ortaya Çıkışı" başlıklı oturumda konuştu. Şimşek, küresel ekonominin karmaşık bir durumda olduğunu ifade ederek, bu zorluklara karşı güçlü bir politika ve yapısal dönüşümle dayanıklılık oluşturmanın en etkili çözüm olduğunu söyledi.

TÜRKİYE TİCARETTE DAHA DAYANIKLI

Şimşek, Türkiye'nin küresel ticaretteki olası bölünmelere karşı dayanıklılığını artırabileceğini belirterek, "Çünkü ticaretimizin yüzde 62’si serbest ticaret anlaşmalarımız bulunan ülkelerle ve yüzde 80’i ise Avrupa Birliği, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile yapılıyor. Bu durum Türkiye'yi küresel ticaretin olumsuz etkilerine karşı kısmen daha az kırılgan kılıyor." açıklamasında bulundu.

EKONOMİK PROGRAMIMIZ BAŞARIYLA İLERLİYOR

Türkiye'nin, üç yıllık bir ekonomik programı olduğuna ve bu programın başarıyla ilerlediğine dikkat çeken Şimşek, bütçe disiplinini sağladıklarını, dezenflasyon sürecine girdiklerini ve enflasyonun düşüşe geçtiğini ifade etti.

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANMAYA BAŞLADI

Şimşek, yüksek enflasyon nedeniyle liranın nominal olarak zayıflamasının anlaşılabilir olduğunu, ancak reel efektif döviz kuru açısından liranın iyi performans gösterdiğini belirtti. Dezenflasyon süreciyle birlikte, lirada bir değer kazanımı sağlandığını açıkladı. Türk lirasının dolar karşısındaki performansına ilişkin soru üzerine, liranın yüksek enflasyon nedeniyle nominal olarak zayıflamasının anlaşılabilir olduğunu ifade ederek, "Ancak reel efektif döviz kuru açısından baktığımızda, aslında lira iyi performans gösteren para birimlerinden biri oldu çünkü dezenflasyon programları bir dereceye kadar değerlenme sağlar ve bu durum lirada da oldu." cevabını verdi.

ABD’NİN GÜMRÜK TARİFELERİ KISA VADEDE SORUN DEĞİL

Türkiye'nin cari dış dengesinin önemli ölçüde iyileştiğini ve cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,6'ya düştüğünü açıklayan Şimşek, ABD'nin gümrük tarifelerinin Türkiye'ye etkisine de değindi. ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin zaten Türkiye için mevcut olduğunu ve bunun kısa vadede bir sorun oluşturmadığını dile getirdi. Şimşek, siyasi bir engel olmadığı sürece, ABD ile ticaretin etkilenmeyeceğini vurguladı.

DUBAİ'DE DÜN BAŞLAYAN TEMASLARI YARIN SONA ERECEK

Şimşek'in toplantılarına, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen holding ve bankalarından yoğun katılım sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dubai'de dün başlayan temasları yarın sona erecek. Şimşek, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye'nin ekonomi programında kaydettiği ilerleme ve yatırım fırsatları üzerine kapsamlı sunum yaptı.

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Sıkça Sorulan Sorular

₺ nasıl yazılır klavye?
Windows, macOS veya Linux bilgisayarında bir ABD klavyesini kullanırken, Alt tuşunu basılı tutarken 8378 numarasını yazarsanız TL işareti (₺) oluşur.

Sıkça Sorulan Sorular

Reel efektif döviz kuru ne demek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksleri ülkemiz fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığımız ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.
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