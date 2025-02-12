TOKİ'den büyük müjde: 2025 yılı için 942 bin TL faizsiz kredi imkanı! Hayalinizdeki eve faiz yükü olmadan kavuşun

TOKİ tarafından faizsiz konut kredisi kapsamında 2025 yılı için 942.000 TL kredi imkanı sağlandı. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 2025 yılı için 942.000 TL tutarında faizsiz konut kredisi verilecek. Başvuru yapmak isteyen hak sahipleri, tapularıyla birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir ve bu büyük fırsattan yararlanabilir.

FAİZSİZ EV KREDİSİ İLE HAYALLER GERÇEK OLUYOR

Devlet, kahraman şehitlerimizin aileleri ve gazilerimize destek olmaya devam ediyor! Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için faizsiz konut kredisi kapsamında 2025 yılı için tam 942.000 TL kredi imkanı sağlandı.

Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu’ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilmeye başlandı. 1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletildi ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlandı.

DEVLETTEN KAHRAMANLARA BÜYÜK DESTEK

Bu özel kredi, hak sahiplerinin istedikleri şehirde, istedikleri büyüklükte konut almalarına olanak tanıyor. Hiçbir faiz yükü olmadan sunulan bu kredi, sadece maaşın dörtte biri oranında kesintiyle geri ödeniyor. Ayrıca, kredi ile alınacak ev için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor ve tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli. Üstelik faizsiz kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkün.

TOKİ İLE EV ALMAK ARTIK DAHA KOLAY

Başvuru yapmak isteyen hak sahipleri, tapularıyla birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir ve bu büyük fırsattan yararlanabilirler. Devletin sağladığı bu destek, şehitlerin emanetlerine ve gazilere rahat bir yaşam sunmayı amaçlıyor. Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli oluyor.

942 BİN TL FAİZSİZ KREDİ İLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2025 yılı için 942.000,00 TL oldu.

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılıyor. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zaman oluyor.

KREDİYE FAİZ UYGULANMIYOR

Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %1’i oranında masraf alınır. Faizsiz konut kredisiyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, ilgili kurumlara başvurarak süreci hızla başlatabilirler. Bu fırsatı kaçırmayın, hayalinizdeki eve faiz yükü olmadan kavuşun.

Sıkça Sorulan Sorular 2025 faizsiz konut kredisi ne kadar olacak? Kredinin miktarı 2025 yılı için 942.000,00 TL'dir. Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır.

Sıkça Sorulan Sorular TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere verilir? Bu esasları düzenleyen, "Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği" 21 Eylül 1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.