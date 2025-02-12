Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

TOKİ'den büyük müjde: 2025 yılı için 942 bin TL faizsiz kredi imkanı! Hayalinizdeki eve faiz yükü olmadan kavuşun

Toplu Konut Fonu'ndan faizsiz konut kredisi için TOKİ müjdeyi verdi. Konut kredisine başvurular Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. 2025 yılı için 942.000 TL faizsiz konut kredisi müjdesi, kredi, hak sahiplerinin istediği şehirde, istediği büyüklükte konut almalarına olanak tanıyor. Sadece maaşın dörtte biri oranında kesintiyle geri ödeme imkanı ile ev hayalleri artık daha yakın.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ'den büyük müjde: 2025 yılı için 942 bin TL faizsiz kredi imkanı! Hayalinizdeki eve faiz yükü olmadan kavuşun
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 12:04

TOKİ tarafından faizsiz konut kredisi kapsamında 2025 yılı için 942.000 TL kredi imkanı sağlandı. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 2025 yılı için 942.000 TL tutarında faizsiz konut kredisi verilecek. Başvuru yapmak isteyen hak sahipleri, tapularıyla birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir ve bu büyük fırsattan yararlanabilir.

FAİZSİZ EV KREDİSİ İLE HAYALLER GERÇEK OLUYOR

Devlet, kahraman şehitlerimizin aileleri ve gazilerimize destek olmaya devam ediyor! Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için faizsiz konut kredisi kapsamında 2025 yılı için tam 942.000 TL kredi imkanı sağlandı.

Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu’ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilmeye başlandı. 1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletildi ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlandı.

DEVLETTEN KAHRAMANLARA BÜYÜK DESTEK

Bu özel kredi, hak sahiplerinin istedikleri şehirde, istedikleri büyüklükte konut almalarına olanak tanıyor. Hiçbir faiz yükü olmadan sunulan bu kredi, sadece maaşın dörtte biri oranında kesintiyle geri ödeniyor. Ayrıca, kredi ile alınacak ev için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor ve tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli. Üstelik faizsiz kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkün.

TOKİ İLE EV ALMAK ARTIK DAHA KOLAY

Başvuru yapmak isteyen hak sahipleri, tapularıyla birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir ve bu büyük fırsattan yararlanabilirler. Devletin sağladığı bu destek, şehitlerin emanetlerine ve gazilere rahat bir yaşam sunmayı amaçlıyor. Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli oluyor.

942 BİN TL FAİZSİZ KREDİ İLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2025 yılı için 942.000,00 TL oldu.

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılıyor. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zaman oluyor.

KREDİYE FAİZ UYGULANMIYOR

Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %1’i oranında masraf alınır. Faizsiz konut kredisiyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, ilgili kurumlara başvurarak süreci hızla başlatabilirler. Bu fırsatı kaçırmayın, hayalinizdeki eve faiz yükü olmadan kavuşun.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsa Karakaş SSK Bağkur ve memur emeklisi için uyardı: Bu paralar SGK'da unutuluyor! '5 yıl içinde başvurmazsanız...'

Sıkça Sorulan Sorular

2025 faizsiz konut kredisi ne kadar olacak?
Kredinin miktarı 2025 yılı için 942.000,00 TL'dir. Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır.

Sıkça Sorulan Sorular

TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere verilir?
Bu esasları düzenleyen, "Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği" 21 Eylül 1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

TOKİ evlerinde kredi çekilir mi?
TOKİ, Emekli Sandığı'nca maaşa bağlanan şehit ailelerine, terör malulleri ile dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisi vermektedir.
ETİKETLER
#toki
#faizsiz kredi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.