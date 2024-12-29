Dolar kuru, euro kuru ne kadar, Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte piyasalarda son durum | 29 Aralık 2024
Dolar kuru, euro kuru altın fiyatları yılın bitimine iki gün kala yatırımcıların dikkatli takibinde. Son asgari ücret kararı ve Merkez Bankası'nın faiz artırım hamlesi sonrası piyasaların nasıl bir yön alacağı merak konusu. İşte 29 Aralık 2024 döviz ve altın piyasalarında son durum...
Dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurları 29 Aralık 2024 pazar günü itibarıyla oldukça hareketli. Bunun yanı sıra gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları da yatırımcıların dikkatli takibinde. Peki, 1 Dolar kaç TL? Euro, sterlin ve altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 29 Aralık Pazar 2024 döviz kurları ve altın fiyatları...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (29 ARALIK PAZARTESİ)
Dolar/TL, sabah açılış itibarıyla yüzde 0,57 artışla alış 35,0279, satış ise 35,3708 TL'den fiyatlanmış durumda.
EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Euro/TL yüzde 0,56 artışla alış 36,4539 TL ve satış 36,8456 TL'den işlem görüyor.
29 ARALIK DÖVİZ KURLARI
29 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.956,17
Satış 2.956,54
29 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.803,00
Satış 4.923,00
29 ARALIK 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 9.637,00
Satış 9.846,00
29 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.244,00
Satış 19.616,00
29 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.615,37
Satış 2.615,70