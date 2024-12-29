Dolar kuru, euro kuru ne kadar, Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte piyasalarda son durum | 29 Aralık 2024

29 Aralık 2024 08:11 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 08:20

Dolar kuru, euro kuru altın fiyatları yılın bitimine iki gün kala yatırımcıların dikkatli takibinde. Son asgari ücret kararı ve Merkez Bankası'nın faiz artırım hamlesi sonrası piyasaların nasıl bir yön alacağı merak konusu. İşte 29 Aralık 2024 döviz ve altın piyasalarında son durum...