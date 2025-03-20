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 | Suat Vilgen

Dolar kuru Fed kararı sonrası yeniden fiyatlandı! 20 Mart döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar kuru dün iç ve dış gelişmelerin etkisiyle olağanüstü bir çıkışla 4 lira birden artarak 40 lirayı geçmişti. Euro ve sterlin kuru da benzer bir grafik çizerken, sert çıkışın ardından dengelenme gecikmedi. Fed'in dünkü faiz kararının ardından ise dolar yeniden fiyatlandı. Peki dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte 20 Mart döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 07:03
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 07:37

Para piyasaları olağan dışı bir günü geride bıraktı. Yurt içi ve yurt dışında yaşanan politik ve ekonomik gelişmelerin ardından döviz kurları tarihi bir dalgalanma yaşadı. Dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere birçok döviz birimi TL karşısında çok sert şekilde yükseldi. Dolar 36.70 TL seviyesinden 40 liranın üzerine çıkarken, euro 44 TL, sterlin ise 53 lira seviyesini aştı. Ancak bu sert çıkışın hemen ardından dengelenme gecikmedi. Buna karşın ABD'de Fed'in faiz kararını açıklaması ile döviz kurları yeniden dalgalandı. Peki para piyasalarında son durum ne? Dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 20 Mart döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (20 MART 2025)

Dolar alış: 37,7846 TL

Dolar satış: 38,0210 TL

20 MART EURO KAÇ TL?

Euro alış: 41,3073 TL

Euro satış: 42,0049 TL

20 MART STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 49,2442 TL

Sterlin satış: 49,9916 TL

20 MART DÖVİZ KURLARI

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