Dolar kuru frene bastı! 4 Mart Salı döviz kurları

Dolar kuru bir süredir rekorlarla devam eden istikrarlı yükselişinin ardından ateşini kaybetti. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatı ve İşte 4 Mart Salı güncel döviz kurları...

Döviz kurları geçtiğimiz hafta Fed'in haziran ayında yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahminine odaklanmıştı. Bu etkiyle birçok para birimi gerilerken dolar kuru sınırlı ve istikrarlı yükselişi ivmesiyle rekorlar kırarak haftayı 36.50'den kapatmıştı. Yeni haftanın ilk gününü sınırlı yükselişle açan dolar gün içinde küçük dalgalanmalarla yatay seyirde ilerlemiş kapanışı eksiyle yapmıştı. Dolar kuru yeni güne de yatay seyirde girdi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 4 Mart Salı döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (4 MART SALI)

Dolar kuru alış 36,4149 TL ve satış 36,4628 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 38,1434 TL ve satış 38.2759 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 46,1866 TL, satış 46,3776 TL bandında sınırlı yükselişte.

4 MART GÜNCEL DÖVİZ KURLARI