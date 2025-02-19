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 | Suat Vilgen

Dolar kuru rekor yürüyüşünü sürdürüyor! Bir eşik daha aşıldı | 19 Şubat güncel döviz kurları

Dolar kuru serbest piyasada dün gece 36,27 seviyesini görerek tarihi zirvesine ulaştı. Yeni günün ilk saatlerinde de kritik eşik aşıldı ve yeni rekor haberi geldi. Euro ve sterlin kuru da yükselişte. İşte dolar fiyatı ve 19 Şubat güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 06:21
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 06:26

Dolar kuru geçen hafta yaşanan dalgalı seyrin ardından yeni haftayı rekorlarla geçiriyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik TL tarafında kayıplara yol açarken dolar fiyatı yukarı yönlü ivmesini artırarak dün gece serbest piyasada yeni bir rekor kırdı.

DOLAR KURU GÜNÜ REKOR İLE AÇTI

Dün gün boyunca 36,24 seviyesinde açan ve sonrasıda dalgalı seyreden dolar/TL günü gece saatlerinde beklenen rekor geldi ve dolar kuru 36,27 seviyesini gördü. Dolar kuruna paralel olarak euro ve sterlin kuru da benzer şekilde yükseliş eğilimi gösterdi. Dolar yeni günü de yeni bir rekorla aştı. Peki bugün dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 19 Şubat güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (19 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

Dolar kuru yeni haftaya yukarı yönlü başlayarak zirve yaptı. Dolar fiyatı alış 36,2924 TL ve satış 36,3059 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,9529 TL ve satış 38.9756 TL seviyesinde

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 45,8036 TL, satış 45,8427 TL bandında sınırlı yükselişte.

19 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Sıkça Sorulan Sorular

DOLAR 2025 YIL SONU TAHMİNİ NE KADAR?
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi şubat ayında 42,89 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, şubat anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti.
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ETİKETLER
#dolar kuru
#euro kuru
#sterlin kuru
#Güncel Döviz Fiyatları
#Ekonomi
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