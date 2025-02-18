Gümüş fiyatları 10 yıllık rekoru kırabilir! Sebebi belli oldu, yatırımcılar tetikte

Yatırımcıların son dönemdeki gözdesi haline gelen gümüş yeni rekorlara imza atmak üzere. Endüstriyel talebin artışıyla birlikte ons gümüş fiyatları ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken analistler 10 yıllık rekorun kırılabileceği öngörüsünde bulunuyor.

10 YILLIK ZİRVEYİ ZORLAYABİLİR

Gri metal olarak adlandırılan gümüş fiyatı cuma günü ons başına 33 dolar seviyesini kısa süreliğine aşmıştı. Spot gümüş yıllık yükselişini yüzde 12’ye taşıyıp 33.41 dolara seviyesini buldu. 22 Ekim’de ons başına 34.87 dolarla 10 yılın zirvesini gören gümüş fiyatı, uzmanlara göre, ons başına 35 dolar olan 10 yıllık zirveyi yeniden zorlayabilir.

FİYATLARA 'TRUMP' VE 'GÜNEŞ' ETKİSİ

Ekonomim'de yer alan haberde ise gümüş fiyatının yükselişinin arkasındaki sebeplere yer verildi. Elektrifikasyon ve imalattaki talebin artması gümüş alımlarını tetiklediği belirtildi. Güneş ve rüzgar enerjisi panellerinin kullanımının sıklaştığı Asya kıtasında bu panellerin yapımında kullanılan gümüşe olan talebin artmasının gümüş alımlarını tetiklediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük politikaları da gümüş fiyatlarını yükselten bir başka unsur olarak gösterildi.

HİNDİSTAN'IN 10 YILLIK YATIRIMI TALEBİ PATLATTI

Diğer yandan Hindistan’ın Petrol ve Doğal Gaz Şirketi'nin 10 yılın sonuna kadar rüzgar ve güneşe 1 trilyon rupi yatırım yapma taahhüdünde bulunması, Endonezya’nın da 17 gigawatt güneş enerjisi ekleme sözü vermesi gümüş talebini artırdı.