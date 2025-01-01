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Dolar kuru ve gram altın 2025'e nasıl başladı? Piyasalardan ilk veriler geldi | 1 Ocak 2025 altın fiyatları ve döviz kurları

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ocak 2025 09:01 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 09:03

Dolar kuru ve gram altın fiyatı yeni yılın ilk gününde merak ediliyor. Piyasalardan gelen ilk verilere göre altın fiyatları yatay seyrederken, dolar başta olmak üzere döviz kurları düşüşte. İşte 1 Ocak 2025 döviz kurları ve altın fiyatları...

Geride bıraktığımız 2024 yılında yatırımcılarının yüzünü güldüren altın 2025 yılına nasıl başladı? Dolar kuru yeni yılın ilk gününde ne kadar? Vatandaşlar tarafından merak edilen bu sorular piyasalardan ilk verilerin  gelmesiyle cevap buldu. Peki gram altın​ ne kadar? 1 Ocak 2025dolar kuru​, euro kuru​ ve diğer döviz kurları ne durumda? İşte detaylar...

1 OCAK 2025 GRAM ALTIN​ NE KADAR?

Gram altın güne yüzde 0,56 düşüşle alış 2.965,75 ve satış 2.966,83 TL'den güne başladı.

Dolar kuru ve gram altın 2025'e nasıl başladı? Piyasalardan ilk veriler geldi | 1 Ocak 2025 altın fiyatları ve döviz kurları - 1. Resim

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.840,00

Satış 4.974,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.740,00

Satış 9.948,00

Dolar kuru ve gram altın 2025'e nasıl başladı? Piyasalardan ilk veriler geldi | 1 Ocak 2025 altın fiyatları ve döviz kurları - 2. Resim

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.420,00

Satış 19.819,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.624,02

Satış 2.624,97

Dolar kuru ve gram altın 2025'e nasıl başladı? Piyasalardan ilk veriler geldi | 1 Ocak 2025 altın fiyatları ve döviz kurları - 3. Resim

GÜNCEL DOLAR KURU KE KADAR? (1 OCAK 2025)

Alış: 35,1510

Satış: 35,1573

Dolar kuru ve gram altın 2025'e nasıl başladı? Piyasalardan ilk veriler geldi | 1 Ocak 2025 altın fiyatları ve döviz kurları - 4. Resim

GÜNCEL EURO KURU NE KADAR

Alış: 36,4681

Satış: 36,6404

1 OCAK 2025 DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru ve gram altın 2025'e nasıl başladı? Piyasalardan ilk veriler geldi | 1 Ocak 2025 altın fiyatları ve döviz kurları - 5. Resim

 

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Kaynak: tgrthaber.com
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