Dolar kuru ve gram altın 2025'e nasıl başladı? Piyasalardan ilk veriler geldi | 1 Ocak 2025 altın fiyatları ve döviz kurları

01 Ocak 2025 09:01 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 09:03

Dolar kuru ve gram altın fiyatı yeni yılın ilk gününde merak ediliyor. Piyasalardan gelen ilk verilere göre altın fiyatları yatay seyrederken, dolar başta olmak üzere döviz kurları düşüşte. İşte 1 Ocak 2025 döviz kurları ve altın fiyatları...