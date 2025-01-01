Dolar kuru ve gram altın 2025'e nasıl başladı? Piyasalardan ilk veriler geldi | 1 Ocak 2025 altın fiyatları ve döviz kurları
Dolar kuru ve gram altın fiyatı yeni yılın ilk gününde merak ediliyor. Piyasalardan gelen ilk verilere göre altın fiyatları yatay seyrederken, dolar başta olmak üzere döviz kurları düşüşte. İşte 1 Ocak 2025 döviz kurları ve altın fiyatları...
Geride bıraktığımız 2024 yılında yatırımcılarının yüzünü güldüren altın 2025 yılına nasıl başladı? Dolar kuru yeni yılın ilk gününde ne kadar? Vatandaşlar tarafından merak edilen bu sorular piyasalardan ilk verilerin gelmesiyle cevap buldu. Peki gram altın ne kadar? 1 Ocak 2025 dolar kuru, euro kuru ve diğer döviz kurları ne durumda? İşte detaylar...
1 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın güne yüzde 0,56 düşüşle alış 2.965,75 ve satış 2.966,83 TL'den güne başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.840,00
Satış 4.974,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 9.740,00
Satış 9.948,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.420,00
Satış 19.819,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.624,02
Satış 2.624,97
GÜNCEL DOLAR KURU KE KADAR? (1 OCAK 2025)
Alış: 35,1510
Satış: 35,1573
GÜNCEL EURO KURU NE KADAR
Alış: 36,4681
Satış: 36,6404
1 OCAK 2025 DÖVİZ KURLARI