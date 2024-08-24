Dolar Mehmet Şimşek'in istifa söylentileri ile yükseldi: 34 lira aşıldı! Vatandaş döviz topluyor

24 Ağustos 2024 09:21 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 09:36

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddialarına verdiği 'istifa etmedim' cevabı piyasaları rahatlattı. Ancak dolar TL Mehmet Şimşek'in istifa söylentileri ile yükseldi. Dolarda psikolojik eşik aşılarak 34 TL'nin kapısı çalındı. Peki, hafta sonu Dolar, Euro, İngiliz Sterlini kaç liradan satılıyor

DOLAR TL FİYATI YÜKSELDİ

Dolar kuru bu hafta sert yükseldi.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, 34 lira seviyesinin aştı.

Sonrasında 34 seviyesinin altına gerileyerek, 33,98 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa söylentileri Dolar TL'nin yükselişini destekledi. Şimşek istifa haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

Dolara olan talep ise arttı.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL de yüzde 0,17 değer kazancıyla 37,8511 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,58 artışla 44,6740 seviyesinden işlem görüyor.

24 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ FİYATLARI