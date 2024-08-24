Dolar Mehmet Şimşek'in istifa söylentileri ile yükseldi: 34 lira aşıldı! Vatandaş döviz topluyor
Dolar, 34 lirayı aşarak yeni zirvesini kaydetti. Dolar TL, yeni güne değer kazancıyla başladı. Fed’in faiz indiriminin fiyatlanmasıyla dolar endeksi yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa söylentileri de dolar TL'nin yükselişini destekledi. Vatandaş belirsiz piyasada tedirginlikle döviz toplamaya başladı. İşte Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer döviz kurlarında güncel rakamlar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddialarına verdiği 'istifa etmedim' cevabı piyasaları rahatlattı. Ancak dolar TL Mehmet Şimşek'in istifa söylentileri ile yükseldi. Dolarda psikolojik eşik aşılarak 34 TL'nin kapısı çalındı. Peki, hafta sonu Dolar, Euro, İngiliz Sterlini kaç liradan satılıyor
DOLAR TL FİYATI YÜKSELDİ
Dolar kuru bu hafta sert yükseldi.
Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, 34 lira seviyesinin aştı.
Sonrasında 34 seviyesinin altına gerileyerek, 33,98 seviyesinden işlem görmeye başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa söylentileri Dolar TL'nin yükselişini destekledi. Şimşek istifa haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.
Dolara olan talep ise arttı.
EURO KAÇ TL?
Euro/TL de yüzde 0,17 değer kazancıyla 37,8511 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,58 artışla 44,6740 seviyesinden işlem görüyor.