Dolar ne kadar oldu? 17 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru; euro ve sterlin kurunda istikrarlı ve sınırlı yükseliş trendi devam ediyor. Dolar, dünkü kapanışın %0,09üstünde seyrediyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 17 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

ABD'nin yeni yeni gümrük tarifeleriyle yeniden başlayan küresel ticaret savaşları, piyasalara etki etmeyi sürdürüyor. Yaşanan finansal kaos, yatırımcıları da yön tayin etmek konusunda kararsız kılıyor. Türkiye’de de bu gelişmelerin yatırım araçlarına doğrudan etkisi oldu. Gelişmiş ülke para birimleri döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ardından değer kazanırken birçok para biriminde ise düşüş gözlendi. Buna karşın altın ise rekor üstüne rekorlar kırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? İşte 17 Nisan Perşembe güncel döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (17 NİSAN 2025)

Dolar alış: 38,1524TL

Dolar satış: 38,1636 TL

17 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,5070 TL

Euro satış: 43,7754 TL

17 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 50,6960 TL

Sterlin satış: 50,8190 TL

17 NİSAN DÖVİZ KURLARI