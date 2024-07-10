Dolar TL fiyatı sessizce 33'e koşuyor! Powell'dan sonra dip seviyeden toparlandı
Yatırımcılar altın ve döviz kurundaki son ve güncel verileri araştırmaya devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından ardından dolarda toparlanma yaşandı. Dolar TL ise yükseliş kaydetti. İşte 10 Temmuz 2024 dolar ve euro güncel fiyatı.
Yatay seyrini sürdüren Dolar/TL, 10 Temmuz sabahında güne yükselişle başladı.
Salı günü yaptığı konuşmada Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceği konusunda temkinli ifadeler kullanmasının ardından dolar toparladı.
ABD Meclisi'nde bir sunum yapan Fed Başkanı Jerome Powell, tek riskin enflasyon olmadığını ifade etti.
Hafta başında en düşük seviyeye gerileyen dolar endeksi dün yüzde 0.1 yükselişle 105.1 ile yatay seyretti.
Euro/dolar paritesi ise 1,0822 seviyesine geldi.
DOLAR TL NE KADAR 10 TEMMUZ?
Dolar, bugün 32,90 TL bandının üzerinde yavaş yükselişini devam ettirdi. Şu anda 32,94 civarında işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 32,92 lira, satış fiyatı 32,94 lira seviyesinden fiyatlanıyor.
EURO KAÇ TL?
Euro/TL ise aynı dakikalarda 35,67 lira alış fiyatı, 35,72 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.