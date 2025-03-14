Dolar uçtu, euro düştü! İşte euro, sterlin dolar fiyatı ve 14 Mart döviz kurları

Dolar kuru sınırlı ve istikrarlı şekilde 37 liraya doğru yol alıyor. Dün akşam saatlerinde kırdığı rekorun ardından dolar/tl yeni rekorlar için tetikte. Euro ise tekrar 40 lira barajının altına indi. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 14 Mart güncel döviz kurları...

Küresel çapta enflasyon etkisini sürdürürken resesyon endişeleri ile birlikte piyasalarda baş gösteren belirsizlik dolar kuru üzerinde tetikleyici etki yapıyor. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı istikrarlı çıkışını sürdüren dolar kuru Türkiye'de de rekor üstüne rakor kırdığı bir dönemden geçiyor. Önceki gün euro ilk kez 40 lira barajını aşarken, dolar da 36.60 seviyesini geçmişti. Peki dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? İşte 14 Mart güncel döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar alış: 36,6794 TL

Dolar satış: 36,6878 TL

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 39,78434 TL

Euro satış: 39,8078 TL

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 47,4812 TL

Sterlin satış: 47,5174 TL

13 MART DÖVİZ KURLARI