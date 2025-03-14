Dolar uçtu, euro düştü! İşte euro, sterlin dolar fiyatı ve 14 Mart döviz kurları

Dolar kuru sınırlı ve istikrarlı şekilde 37 liraya doğru yol alıyor. Dün akşam saatlerinde kırdığı rekorun ardından dolar/tl yeni rekorlar için tetikte. Euro ise tekrar 40 lira barajının altına indi. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 14 Mart güncel döviz kurları...
Küresel çapta enflasyon etkisini sürdürürken resesyon endişeleri ile birlikte piyasalarda baş gösteren belirsizlik dolar kuru üzerinde tetikleyici etki yapıyor. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı istikrarlı çıkışını sürdüren dolar kuru Türkiye'de de rekor üstüne rakor kırdığı bir dönemden geçiyor. Önceki gün euro ilk kez 40 lira barajını aşarken, dolar da 36.60 seviyesini geçmişti. Peki dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? İşte 14 Mart güncel döviz kurları...
Dolar alış: 36,6794 TL
Dolar satış: 36,6878 TL
Euro alış: 39,78434 TL
Euro satış: 39,8078 TL
Sterlin alış: 47,4812 TL
Sterlin satış: 47,5174 TL