Dolar ve altın için 7 Kasım uyarısı! Çeyrek altın 5 bin 500 lirayı görecek

29 Ekim 2024 11:27 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:38

ABD'de yakın zamanda gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri altın fiyatlarını da etkiledi. Bu süreçte altın, kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya yaptığı açıklamada, altın piyasalarını nelerin beklediğini ve olası senaryoyu anlattı.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri, piyasalarda büyük etkiye yol açacak gibi görünüyor. Bu süreçte altın​ piyasası da yeni bir rekora imza attı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarından gelen faiz indirimi beklentileri ve ABD'de açıklanacak istihdam verileri, altın fiyatlarını yükseltti. Gram altın, tarihi bir zirveye ulaşarak 3 bin 30 lirayı geçti. Çeyrek altın ise 4 bin 990 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise 20 bin 389 lira seviyelerinde seyrediyor.

ADNAN KAPUKAYA'DAN ALTIN VE DOLAR​ TAHMİNİ

Piyasaları etkileyen çeşitli faktörler varken Ülke TV'de açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, piyasaların 7 Kasım’ı beklediğini ifade etti. Kapukaya, Donald Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda altında bir düşüş olabileceğini, ancak seçim sonrası borsa için yukarı yönlü hareketlerin olabileceğini belirtti.

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Kapukaya, "Altın son zamanlarda ciddi bir rekor kırdı. Doların altına göre düşük kalması nedeniyle yatırımcıların biraz beklemelerinde fayda var" dedi. Orta Doğu'da olası bir yumuşamanın, altın fiyatlarında sert düşüşlere yol açabileceğine dikkat çeken Kapukaya, çeyrek altının fiyatının 5 bin 500 lira seviyelerini görebileceğini öngördü.

ALTIN UZMANINDAN YATIRIM TAVSİYESİ

Kapukaya, riski olmayan yatırımcılara doları tercih etmelerini önerdi, çünkü altının aşırı yükseldiğini ve bir düzeltme geleceğini belirtti. Orta Doğu'daki gelişmelerin, seçim sonrası piyasaları etkileyeceği öngörüsünde bulanan Kapukaya, uzun vadede altın fiyatlarında sert yükselişlerin mümkün olduğuna da vurgu yaptı.