Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

31 Mayıs itibarıyla döviz piyasalarında dalgalanma devam ediyor. TCMB’nin faiz adımları ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 39,15 TL, Euro ise 44,47 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte döviz kurlarındaki son durum…
Döviz piyasasında 31 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla hareketlilik devam ediyor. Özellikle yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri dolar ve Euro’yu yakından takip ediyor. Kur hareketleri, ekonomik gündemin en önemli başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor.
Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uyguladığı para politikaları da döviz kurlarında yön belirleyici rol oynuyor. TCMB’nin faiz kararları ve ekonomik duruşu, özellikle dolar/TL ve Euro/TL paritelerinde anlık dalgalanmalara neden olabiliyor.
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