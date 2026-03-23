Dolar ve Euro fırladı! 23 Mart 2026 güncel döviz kurları

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artış, ABD dolarının rezerv para birimi statüsünü desteklemeyi sürdürüyor. Dolar/TL yeni haftaya da yükselişle başladı. Euro ve sterlin de yukarı yönlü seyir halinde. Peki dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? İşte 23 Mart 2026 güncel döviz kurları...
DOLAR KAÇ TL?
Alış: 44,3128 TL
Satış: 44,3290 TL
EURO KAÇ TL?
Alış: 51,1094 TL
Satış: 51,3526 TL
STERLİN KAÇ TL?
Alış: 58,9926 TL
Satış: 59,0952 TL