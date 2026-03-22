Petrol, piyasadaki korkuyu tetikliyor! Dolar yükselecek, altın düşecek: İşte tahmini fiyatlar

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları petrol ve altın piyasasını derinden sarstı. Enerji piyasasının da savaştan etkilenmesi FED’in altın üzerindeki baskısını arttırdı. Altın, 28 Ocak 2026'da ons başına 5.589 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 19 Mart itibarıyla ise 4.551 dolara kadar geriledi. Bu, iki aydan kısa bir sürede yaklaşık %18,5'lik bir düşüş anlamına geliyor ve düşüş devam ediyor.

PETROL KORKULARI TETİKLİYOR

Yatırımcıların gözü altın fiyatlarındayken dalgalı seyrin perde arkası merak edildi. FED, 2026'da sadece bir faiz indirimi sinyali vererek, getiri sağlamayan varlıklar için önemli bir destekleyici faktörü ortadan kaldırdı. Varil başına 100 doların üzerindeki petrol fiyatları enflasyon korkularını körüklüyor ve Fed'e kısıtlayıcı politikaları sürdürme gerekçesi veriyor. Doların güçlenmesi, altını diğer tüm para birimleriyle satın alanlar için daha pahalı hale getiriyor.

ALTIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN

Thestreet'de yer alan detaylarda altının yapısal değeri henüz çökmedi. Merkez bankaları üç yıldır yüksek seviyelerden altın alıyor. JP Morgan, 2026 yıl sonu için belirlediği ons başına 6.300 dolarlık fiyat hedefini koruyor. Deutsche Bank 6.000 doların arkasında duruyor.

DOLAR İÇİN TAHMİNİ FİYATLAR

Analistler doların yükseleceğini ön görüyor. Makroekonomik piyasa daralmış durumda. Ancak altın, bundan daha sert düşüşlerden de toparlandı ve 2025'te %65'lik bir yükselişe yol açan aynı güçler hala devam ediyor. Analistler şunu söylüyor: faiz oranları yükseliyor, dolar yükseliyor, altın düşüyor.

Uluslararası bankalar dolar için şu fiyatları verdi:

Deutsche Bank: 2026 yılı için kurun 52 TL seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Commerzbank: 2026 yılı sonunda doların 53 TL, Euro'nun ise 67,10 TL seviyelerinde olacağını tahmin ediyor.