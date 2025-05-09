Dolar ve euro kaç TL? İşte 9 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Yatırımcıların merakla takip ettiği dolar, euro ve sterlin haftanın son işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 9 Mayıs 2025 döviz kurları...