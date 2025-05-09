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 | Bengül Arıca

Dolar ve euro kaç TL? İşte 9 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Yatırımcıların merakla takip ettiği dolar, euro ve sterlin haftanın son işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 9 Mayıs 2025 döviz kurları...

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KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 07:38
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 08:21

FED kararı sonrası döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Dolar ve euro kaç TL? İşte 9 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7373 liradan, euro 43,6150 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 9 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...

9 MAYIS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 38,6891

Satış 38,7373

Dolar ve euro kaç TL? İşte 9 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

9 MAYIS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 43,4759

Satış 43,6150

Dolar ve euro kaç TL? İşte 9 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

9 MAYIS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 51,2038

Satış 51,3591

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#Ekonomi
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