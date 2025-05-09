Dolar ve euro kaç TL? İşte 9 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Yatırımcıların merakla takip ettiği dolar, euro ve sterlin haftanın son işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 9 Mayıs 2025 döviz kurları...
FED kararı sonrası döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,7373 liradan, euro 43,6150 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 9 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
Alış 38,6891
Satış 38,7373
Alış 43,4759
Satış 43,6150
Alış 51,2038
Satış 51,3591