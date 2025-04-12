Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 12 Nisan 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşları sonrası dolar/TL 38,1597 lira oldu. Peki Euro ne kadar oldu? İşte 12 Nisan 2025 döviz kurları...
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri ile Çin - ABD arasındaki gerilim arttı. İki ülke arasındaki gerginlik küresel piyasalarda da belirsizliğe neden oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,12, euro/TL yüzde 3,31, altının gram fiyatı ise yüzde 6,45 artış kaydetti.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,1597 liradan, euro 43,6101 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 12 Nisan 2025 güncel döviz kurları...
Alış 37,9004
Satış 38,1597
Alış 42,9351
Satış 43,6101
Alış 49,6536
Satış 50,0663