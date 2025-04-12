Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 12 Nisan 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşları sonrası dolar/TL 38,1597 lira oldu. Peki Euro ne kadar oldu? İşte 12 Nisan 2025 döviz kurları...