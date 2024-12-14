Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 14 Aralık 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Aralık 2024 07:21 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 07:53
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 14 Aralık 2024 döviz kurları...
Küresel piyasalarda gözler haftaya açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Dolar, altın, borsa ve kripto para gibi yatırım araçlarını etkileyen FED faiz kararı öncesinde yatırımcıların bekleyişi sürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,97 liradan, euro 36,74 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 14 Aralık 2024 güncel döviz kurları...
14 ARALIK 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,9194
Satış 34,9739
14 ARALIK 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,7004
Satış 36,7420
14 ARALIK 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,0878
Satış 44,1241
Kaynak: tgrthaber.com