Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 14 Aralık 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

14 Aralık 2024 07:21 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 07:53

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 14 Aralık 2024 döviz kurları...