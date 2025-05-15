Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 15 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları haftanın dördüncü işlem gününe yatay seyirle başladı. Dolar, İstanbul serbest piyasada 38,7975 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki euro kaç lira oldu? İşte 15 Mayıs 2025 döviz kurları...
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının durulmasıyla piyasalar hareketlendi. Dolar ve euro güne yatay seyirle başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,7975 liradan, euro 43,7015 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 15 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
Alış 38,7570
Satış 38,7975
Alış 43,5023
Satış 43,7015
Alış 51,6324
Satış 51,7910