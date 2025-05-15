Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 15 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının durulmasıyla piyasalar hareketlendi. Dolar ve euro güne yatay seyirle başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7975 liradan, euro 43,7015 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 15 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...

15 MAYIS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 38,7570

Satış 38,7975

15 MAYIS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 43,5023

Satış 43,7015

15 MAYIS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 51,6324

Satış 51,7910