Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 14 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler piyasaları etkiliyor. Son dolarak ABD-Çin arasındaki tarife gerginliğinin son bulmasıyla dolar yükseldi. Peki euro ve sterlin de son durum ne? İşte 14 Mayıs 2025 döviz kurları...