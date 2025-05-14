Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 14 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler piyasaları etkiliyor. Son dolarak ABD-Çin arasındaki tarife gerginliğinin son bulmasıyla dolar yükseldi. Peki euro ve sterlin de son durum ne? İşte 14 Mayıs 2025 döviz kurları...
Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesiyle dolar değer kazandı, küresel piyasalar hareketlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,7990 liradan, euro 43,5238 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 14 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
Alış 38,7815
Satış 38,7990
Alış 43,3889
Satış 43,5238
Alış 51,6051
Satış 51,7193