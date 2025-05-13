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 | Bengü Sarıkuş

Tablo tersine dönecek! Dolar yeniden yükselecek! Sefer Şener yatırımcıları uyardı

PKK'nın fesih karar, ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde uzlaşması sonrası piyasalar nasıl etkilenecek? Ekonomist Sefer Şener yatırımcıların 'dolar yükselecek mi?' sorusuna beklediği cevabı verdi. Siyasi gelişmeler sonrası dolar, güncel euro fiyatları nasıl etkilenecek?

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 11:25

PKK, yaptığı açıklamada, 1984 yılında başlayan silahlı mücadelesini sona erdirerek silahsızlanma ve dağılma kararı aldığını duyurmuştu. PKK'nın fesih kararı sonrası piyasalarda durum nasıl seyrediyor? Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener PKK fesih kararı sonrası piyasa durumunu değerlendirdi.

PKK’nin fesih kararı ve Amerika-Çin arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması, küresel piyasalar üzerinde geniş kapsamlı etkiler yarattı. Doların gücü yeniden perçinlendi. Özellikle Rusya ile ilgili gelişmeler, küresel piyasalar açısından pozitif bir hava oluşturdu.

Tablo tersine dönecek! Dolar yeniden yükselecek! Sefer Şener yatırımcıları uyardı

PKK’nin fesih sürecinin iç piyasada olumlu karşılandığını ifade eden Sefer Şener, bu gelişmeyle borsanın toparlandığını ve asıl etkinin uzun vadede görüleceğini söyledi.

Yatırım ortamının iyileşmesiyle birlikte uluslararası projelerin önü açıldı diyen Şener: "Yıllardır yaşanan manevi olumsuzlukların tam telafisi olmasa da, ekonomik yük getiren bir ortam ortadan kalktı. Başta turizm olmak üzere yatırımlar o bölgeye yönlendirilebilir. Pozitif gelişmeler bekleniyor. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek ve şimdi bu potansiyelin önü açıldı. Küresel anlamda da sorunlar daha çok diplomatik yollarla çözülüyor. 2023 yılında 18.8 milyar doları aşan savunma harcaması yapıldı. Bu da ciddi bir ekonomik yük anlamına geliyor. Elbette ki terörün sonlanması, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kaybını geri getirmez, manevi yükünden bahsetmiyorum ancak ekonomik anlamda ciddi bir rahatlama sağlayabilir." dedi.

Tablo tersine dönecek! Dolar yeniden yükselecek! Sefer Şener yatırımcıları uyardı

YAŞANAN SİYASİ GELİŞMELER ÖNÜMÜZDEKİ ALTI AY İÇİNDE DOLAR, EURO VE ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?

Dolar ve euronun pozisyonunun, iç piyasa açısından farklı, küresel ölçekte ise çok daha farklı bir seyir izleyebileceğini; Amerika ile Çin'in uzlaşması ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çözüm adımlarının bekleniyor olmasının, bu süreci belirleyeceğini söyleyen Şener, "Küresel düzeyde bu gelişmeler, özellikle doların gücünü artırabilir. Jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde altın gibi emtialar güçlenir. Ancak şimdi risklerin azaldığı bir döneme girildiği için, hem iç piyasada hem dış piyasada doların diğer para birimleri karşısında güç kazanması muhtemel." dedi.

Tablo tersine dönecek! Dolar yeniden yükselecek! Sefer Şener yatırımcıları uyardı

DOLAR YENİDEN DEĞER KAZANACAK

Şener, "Geçtiğimiz günlerde euro, 43 liranın altına geriledi. Euro/dolar paritesi daha önce 1.14 seviyelerine kadar çıkmıştı. Hatırlanacağı üzere, Trump’ın ilk seçildiği dönemde bu oran 1.03 civarındaydı; yani euro ile dolar neredeyse eşitlenmişti. 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla euro lehine bir değişim yaşanmıştı, ancak bu tablo tersine dönebilir. Bu süreçte euro/dolar paritesinin yeniden 1.02–1.03 seviyelerine düşme ihtimali yüksek. Bu, dolar lehine yaklaşık yüzde 15’lik bir değer kazanımı anlamına gelir. Ancak bu sadece bir etken. Çin'e uygulanan yüzde 30 oranındaki ek vergilerin Amerikan ekonomisine enflasyon olarak yansıması da bekleniyor." dedi.

Amerika’da açıklanacak enflasyon verilerinin beklendiğini ifade eden Şener, ABD Başkanı Trump'ın Fed’in faiz indirmesini talep ettiğini ancak bu vergilerin fiyat artışına neden olması durumunda, Fed'in farklı adımlar atabileceğinden bahsetti. Şener'e göre; Fed’in müdahale süreci, ABD’de fiyatlar ve istihdam üzerindeki etkilerle şekillenecek. Eğer olumsuz bir tablo ortaya çıkarsa, faiz indirimi olasılığı ertelenebilir.

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