Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Ekim döviz kuru, euro, dolar fiyatı

Hafta sonuna yaklaşırken döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar da son gelişmeleri yanından takip ediyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

2 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,59 (Alış) - 41,60 (Satış)

EURO: 48,89 (Alış) - 48,96 (Satış)

STERLİN: 55,95 (Alış) - 56,23 (Satış)

1 DOLAR = 41,60 TL