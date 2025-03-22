Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 22 Mart 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 22 Mart 2025 döviz kurları...
ABD Başkanı Trump'ın korumacı ekonomi ve ticaret politikaları kapsamında devreye aldığı tarifeler, enflasyon ile resesyon ikileminin gölgesinde önemli bir belirsizliğe neden oluyor. Hafta boyu tarihi zirveleri göre dolar ve euro'da hareketlilik sürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0416 liradan, euro 41,4051 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 22 Mart 2025 güncel döviz kurları...
Alış 37,6364
Satış 38,0416
Alış 40,4936
Satış 41,4051
Alış 48,9009
Satış 48,9072