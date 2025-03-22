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Ekonomi
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 | Bengül Büyükhan

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 22 Mart 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 22 Mart 2025 döviz kurları...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 07:34
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 07:36

ABD Başkanı Trump'ın korumacı ekonomi ve ticaret politikaları kapsamında devreye aldığı tarifeler, enflasyon ile resesyon ikileminin gölgesinde önemli bir belirsizliğe neden oluyor. Hafta boyu tarihi zirveleri göre dolar ve euro'da hareketlilik sürüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0416 liradan, euro 41,4051 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 22 Mart 2025 güncel döviz kurları...

22 MART 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 37,6364

Satış 38,0416

22 MART 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 40,4936

Satış 41,4051

22 MART 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 48,9009

Satış 48,9072

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#Ekonomi
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