Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 28 Şubat 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 28 Şubat 2025 döviz kurları...
Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrilmişti. Merakla beklenen rakamlar açıklandı. ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile tahminlere paralel büyüdü. Bu verilerle küresel piyasalar hareketlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,53 liradan, euro 38,00 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 28 Şubat 2025 güncel döviz kurları...
Alış 36,5121
Satış 36,5303
Alış 37,9260
Satış 38,0080
Alış 45,9392
Satış 45,9913