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Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 07:40 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 07:41

Dolar, euro ve diğer döviz kurlarıyla ile ilgili tüm gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 4 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Bu hafta ABDdoları yüzde 0,43 değer kazanarak 35,3700 liraya çıkarken, euro yüzde 1,03 azalışla 36,4010 liraya düştü.

Serbest piyasada dolar​ 35,39 liradan, euro​ 36,51 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 4 Ocak 2025 güncel döviz kurları...

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

4 OCAK 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 35,3569

Satış 35,3918

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

4 OCAK 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 36,4659

Satış 36,5136

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

4 OCAK 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 43,9536

Satış 44,0192

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Kaynak: tgrthaber.com
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