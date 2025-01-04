Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 07:40 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 07:41
Dolar, euro ve diğer döviz kurlarıyla ile ilgili tüm gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 4 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 değer kazanarak 35,3700 liraya çıkarken, euro yüzde 1,03 azalışla 36,4010 liraya düştü.
Serbest piyasada dolar 35,39 liradan, euro 36,51 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 4 Ocak 2025 güncel döviz kurları...
4 OCAK 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış 35,3569
Satış 35,3918
4 OCAK 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,4659
Satış 36,5136
4 OCAK 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 43,9536
Satış 44,0192
Kaynak: tgrthaber.com