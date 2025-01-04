Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

04 Ocak 2025 07:40 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 07:41

Dolar, euro ve diğer döviz kurlarıyla ile ilgili tüm gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 4 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...