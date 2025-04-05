Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2025 döviz kurları...
ABD'nin ticaret yaptığı 185 ülkeye "karşılıklı tarifeler" uygulayacağını ve asgari oranın yüzde 10 olacağını duyurması piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla sorun yaşaması ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırırken, bu durum küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki en büyük belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarında hareketlilik yaşandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,1137 liradan, euro 42,0543 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 5 Nisan 2025 güncel döviz kurları...
Alış 37,8409
Satış 38,1137
Alış 41,3004
Satış 42,0543
Alış 48,6619
Satış 49,3487