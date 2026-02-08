Dolar ve euro pazar mesaisinde! İşte 8 Şubat 2026 güncel döviz kurları

İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar pazar günü de dolar ve euro fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

Peki, dolar - Euro bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 8 Şubat 2026 Pazar gününün güncel döviz fiyatları...

Yeni günün ilk saatlerinde Dolar/TL 43,4718 (alış) 43,5132’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,6083 TL seviyelerinde seyrediyor.