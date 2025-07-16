Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 16 Temmuz 2025 kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz 2025 döviz kurları...
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusundaki açıklamaları ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişelerini artırırken piyasalar ABD'den gelen enflasyon verileriyle yeniden hareketlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,2622 liradan, euro 46,8173 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 16 Temmuz 2025 güncel döviz kurları...
Alış 40,2501
Satış 40,2622
Alış 46,7556
Satış 46,8173
Alış 53,9371
Satış 53,9645