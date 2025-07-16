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 | Bengül Arıca

Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 16 Temmuz 2025 kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz 2025 döviz kurları...

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KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 07:30
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 07:41

ABD Başkanı Donald 'ın tarifeler konusundaki açıklamaları ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişelerini artırırken piyasalar ABD'den gelen verileriyle yeniden hareketlendi.

Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 16 Temmuz 2025 kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

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16 TEMMUZ 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 40,2501

Satış 40,2622

Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 16 Temmuz 2025 kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

16 TEMMUZ 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 46,7556

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Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 16 Temmuz 2025 kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

16 TEMMUZ 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 53,9371

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#Ekonomi
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