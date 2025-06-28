Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 28 Haziran 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolar 39,9584 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 28 Haziran 2025 döviz kurları...
ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler ile İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona ermesi küresel piyasalarda risk iştahını artırırdı. Euro ve İngiliz sterlini dolar karşısında son 3,5 yılın zirvesine çıktı.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,9584 liradan, euro 47,0584 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 28 Haziran 2025 güncel döviz kurları...
Alış 39,8403
Satış 39,9584
Alış 46,7358
Satış 47,0584
Alış 54,6932
Satış 54,8401