Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 28 Haziran 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolar 39,9584 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 28 Haziran 2025 döviz kurları...