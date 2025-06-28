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 | Bengül Arıca

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Haziran 2025 altın fiyatları

İsrail-İran geriliminin azalması ve doların değer kazanması ile altın fiyatları sert düştü. Gram altın 4.200,61 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Haziran 2025 altın fiyatları...

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KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 07:09
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 07:14

Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesi küresel piyasalarda risk iştahını artırırken güvenli liman olan altına talep düştü.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 175 bin lira, en yüksek 4 milyon 320 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 218 bin lira oldu.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Haziran 2025 altın fiyatları

Serbest piyasada ise gram altın 4.200,61 TL'den, çeyrek altın ise 6.931,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 28 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

28 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.199,48

Satış 4.200,61

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Haziran 2025 altın fiyatları

28 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.853,00

Satış 6.931,00

28 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.708,00

Satış 13.863,00

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Haziran 2025 altın fiyatları

28 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.331,00

Satış 27.598,00

28 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.273,66 dolar

Satış 3.274,53 dolar

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#altın
#gram altın
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#orta doğu
#altın fiyatlari
#Yarı Altın
#Ekonomi
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