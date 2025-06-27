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 | Bengü Sarıkuş

Hazırlık yapın! İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı!

Savaş gerilimi petrol fiyatlarını fırlattı, altın fiyatları teknik düzeltme bekliyor. Elinde para olan yatırımcı gümüş, platin, paladyum gibi alternatiflere yöneliyor ve şansını borsada deniyor. Finans Analisti İslam Memiş, öngörüsünün tuttuğunu hatırlattı ve yatırımcıyı bir kez daha uyardı.

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Hazırlık yapın! İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 12:34

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabından 2025 yılının ilk yarısına dair değerlendirmelerde bulunurken yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, Kasım 2024’te yaptığı “2025 yılı çok karışık olacak, birikimlerinizi çeşitlendirin” uyarısında bulundu.

Hazırlık yapın! İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı!

ALTIN İÇİN BEKLENTİYİ DÜŞÜK TUTUN

15 Nisan’da ons altının 3.500 dolara, gram altının ise 4.350 TL’ye ulaştığını hatırlatan Memiş, bu seviyelerin 2024 Kasım ayında öngörüldüğünü belirtti. İran-İsrail gerginliğiyle gram altının 4.447 TL’ye kadar çıktığını ifade eden analist, şu uyarıda bulundu: “Bu yükseliş çok hızlı oldu. Teknik olarak düzeltme ihtiyacı vardı. Yıllık getiri erken geldiği için yılın ikinci yarısında altından fazla bir şey beklemeyin demiştim. 4 Nisan’da da ‘Yakında altın tekrar ne zaman yükselecek diyenlerin sezonu başlayacak’ demiştim. Bugün yatırımcılar bu soruyu soruyor, çünkü maliyetleri çok yüksekten yaptılar.”

Hazırlık yapın! İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı!

PARAMIZI HANGİSİNE YATIRALIM?

Altın fiyatlarının tepe noktalara ulaştığı dönemde farklı enstrümanlara geçtiklerini ifade eden Memiş, “Sessizce gümüş, paladyum, platin ve rubleye yöneldik. Dolar pozisyonlarımızı da koruduk” diedi. Memiş: “Trump, Çin dışındaki ülkelerle anlaşacak, ticaret savaşları bitecek demiştim. Bu da ons altının düşmesine neden olacak öngörüm vardı. Nitekim 18 Nisan’daki uyarım bugün karşılık buldu. Uluslararası şirketler artık 2025 son çeyrek ve 2026 için ons altını 2.500 dolara revize etmeye başladı.”

Hazırlık yapın! İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı!

ALTIN ALMAYI UNUTUN

Altının 3.500 dolar seviyesindeyken uzak durulması gerektiğini söylediğini hatırlatan Memiş, o günlerde paladyumun 946 dolar seviyesinde olduğunu, bugün ise 1.093 dolara yükseldiğini kaydetti. “Paladyuma yönelen yatırımcı kazandı” dedi.

Hazırlık yapın! İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı!

ELİNİZDEKİ ALTINI GÜMÜŞE ÇEVİRİN

22 Nisan’da altın/gümüş rasyosunun 106’ya çıktığını ve bu nedenle “Altınınızı gümüşe çevirin” uyarısında bulunduğunu belirten Memiş, “Bugün bu oran 91.38'e geriledi. Yani altın değil, gümüş kazandırdı” ifadelerini kullandı. Memiş’e göre yılın ikinci yarısında altının ons fiyatında düşüş, gram altında ise güçlü duruş beklentisi devam ediyor. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken enstrüman gümüş: “Bu dönem, gümüşün yılı olacak. Aralık ayında geriye dönüp baktığımızda, gümüşün neden tercih edildiğini daha net göreceğiz.” Gümüşün ons fiyatının 35,80 dolar desteğinden tepki aldığını belirten Memiş, yıl sonuna kadar 38, 40 ve hatta 44 dolar seviyelerinin görülebileceğini söyledi. Gram gümüş içinse 50–55 TL beklentisini koruduğunu aktardı.

Hazırlık yapın! İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı!

BITCOIN İÇİN İKİ KRİTİK UYARI

Kripto para piyasasına ilişkin de konuşan Memiş, yılın ilk yarısında Bitcoin için iki önemli uyarıda bulunduğunu söyledi:

“109-110 bin dolar seviyeleri görülünce panik yapmayın dedim. 85 bin dolara kadar düşüş bekliyordum. 77 bin doları test etti. Bu seviyelerden iki kez alım yaptık. Bayram öncesi 101.500 dolara kadar geriledi, ardından toparlandı. Şimdi 107.000 dolar civarında. Yılın ikinci yarısında 112.500, 117.500 ve 120.000 dolar seviyelerini bekliyorum.”

Hazırlık yapın! İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı!

BORSADA YATIRIMI MUTLAKA BÖLÜM

Borsa İstanbul 100 Endeksi’ni 9.250–9.750 puan aralığında takip ettiğini aktaran Memiş, yıl içinde 11.800–12.000 puan hedefini koruduğunu söyledi. Yatırımcılara şu tavsiyede bulundu: “Borsada 100 bin liranız varsa, tek hisseye girmeyin. Beş hisseye 20 bin lira şeklinde bölün. Kurumsal şirketlere yönelin.”

Hazırlık yapın! İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı!

DOLAR 40 TL'Yİ AŞACAK

Dolar/TL kuru için yıl sonu beklentisini 40-45 bandında açıklayan İslam Memiş, Temmuz ayında Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklediğini, bunun da kuru yukarı taşıyacağını belirtti.

Hazırlık yapın! İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı!

YENİ TRENDLERE YÖNELİN

Memiş’e göre 2025’in ikinci yarısı, yeni yatırım trendlerinin şekilleneceği, ilk yarıda baskılanan enstrümanların sahneye çıkacağı bir dönem olacak:

“Yılın ilk yarısında parlayanlar, ikinci yarıda baskılanacak. İlk yarıda baskılananlar ise ikinci yarıda sahne alacak. Yeni kazanç hikâyeleri bu değişimle şekillenecek.”

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