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 | Bengü Sarıkuş

Plajda skandal! Irka göre, mesai saatli tuvalet ücreti!

Antalya'da daha önce de fahiş fiyatlarla gündeme gelen plajda uygulanan tuvalet kriterleri gündem oldu. Yerli ve yabancı turiste farklı tarifeyle ve mesai saatleri verilerek kullanılan tuvalet bakanlığın radarına takıldı.

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Plajda skandal! Irka göre, mesai saatli tuvalet ücreti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 11:34

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda daha önce 1000 TL'lik şezlong fiyatıyla gündeme gelen ve Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle 500 TL'ye düşürülmesinin ardından sosyal medyada bu defa tuvalet ücreti gündeme geldi. Plajın hemen yanındaki tuvaletlerde kullanım ücreti 1 Euro olarak belirlenirken, Türk vatandaşları 30 TL, yabancı turistler ise 1 Euro ödeme yapıyor. Tuvalete mesai saatleri ise 08.00-22.00 olarak belirlendi.

Plajda skandal! Irka göre, mesai saatli tuvalet ücreti!

Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı, tadilat sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Ancak plaj işletmesine ait; yakın noktada bulunan tuvaletlerde uygulanan farklı ücretlendirme, dikkat çekti. Duvara asılan tabelada kullanım bedeli "1 Euro" şeklinde yer alırken, fiili uygulamada Türk vatandaşlarından 30 TL, yabancı turistlerden ise 1 Euro alındığı görüldü. Tuvaletin hizmet verdiği saatler ise 08.00 -22.00 olarak belirlendi.

Plajda skandal! Irka göre, mesai saatli tuvalet ücreti!

IRKA GÖRE TUVALET ÜCRETİ

Tuvalet ücretlerini değerlendiren vatandaşlardan Merve Mavi, "En azından biraz daha fazla indirim yapabilirler ya da ücretsiz olabilir. Çünkü plaj halka ait. Bir de çok buldum açıkçası. Çok gereksiz. Turistlere ayrı, Türklere ayrı fiyat, o da olmamış. Ücretsiz de hizmet verilebilir. Ücretsiz hizmet verilse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Plajda skandal! Irka göre, mesai saatli tuvalet ücreti!

PLAJ DAHA ÖNCE DE FAHİŞ FİYATLARLA GÜNDEMDEYDİ

Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan Mermerli Plajı'nda kişi başı 1000 TL giriş ücreti, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan fişlerde iki kişilik giriş ücretinin toplam 2 bin TL olduğu görülmüştü. Tadilat sebebiyle kısa süre kapalı kalan plajda Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle birlikte şezlong kira bedeli 500 TL olarak sabitlendi.

Plajda skandal! Irka göre, mesai saatli tuvalet ücreti!

15 MİLYON BEDELLE KİRAYA VERİLDİ

Antalya Valiliği, Mermerli Plajı ve çevresine ilişkin çalışmaları detaylandırdığı açıklamasında, plajın yıllık 15 milyon TL + KDV bedelle kiraya verildiğini ve protokolde "halka açık bir işletme olacağı" şartının kayıt altına alındığını belirtmişti. Açıklamada, restorasyon ve çevre düzenlemesi için toplam 64,7 milyon TL harcandığı da ifade edilmişti.

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ETİKETLER
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#Yat Limanı
#Mermerli Plajı
#Tuvalet Ücreti
#Şezlong Fiyatı
#Ekonomi
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