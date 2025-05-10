Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs 2025 döviz kurları...