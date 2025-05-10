Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs 2025 döviz kurları...
ABD'nin gümrük tarifesi adımları dünya ekonomileri için belirsizliğe neden oluyor. Küresel piyasalar dün başlayan ve hafta sonu devam edecek olan ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde karışık bir seyir izliyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,77 liradan, euro 43,89 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 10 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
Alış 38,7439
Satış 38,7786
Alış 43,3975
Satış 43,8944
Alış 51,5083
Satış 51,6488