Dolar ve euro'da son durum! İşte 1 Mart 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Trump'ın tarife tehditleri ve ülkelerden gelen misilleme açıklamalarıyla negatif bir seyir izleniyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,52 liradan, euro 37,98 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 1 Mart 2025 güncel döviz kurları...
1 MART 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış 36,4613
Satış 36,5258
1 MART 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,7986
Satış 37,9814
1 MART 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 45,8677
Satış 46,0048
Sıkça Sorulan Sorular
DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi şubat ayında 42,89 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, şubat anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti.