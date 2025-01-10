Dolar ve euro'da son durum! İşte 10 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

10 Ocak 2025 07:39 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 08:01

Döviz kurlarında dalga seyir sürüyor. Dolar haftanın son işlem gününde 35,39 liradan, euro ise 36,48 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 10 Ocak 2025 güncel döviz kurları...

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası​'nın aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir hakim.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,39 liradan, euro​ 36,48 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 10 Ocak 2025 güncel döviz kurları...

10 OCAK 2025 DOLAR​ NE KADAR?

Alış 35,3585

Satış 35,3954

10 OCAK 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 36,4314

Satış 36,4868

10 OCAK 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 43,4890

Satış 43,5484