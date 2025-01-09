Merkez Bankası toplam rezervleri yükseldi
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: AA
09 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:16
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 876 milyon dolar artarak 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı. 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 876 milyon dolar artarak 157 milyar 933 milyon dolar oldu.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE ARTIŞ
TCMB rezervleri geride kalan haftada 2 milyar 876 milyon dolar artış gösterdi. 3 Ocak itibarıyla toplam rezervler 155 milyar 57 milyon dolardan, 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.
- Brüt rezervler 90 milyar 738 milyon dolardan 92 milyar 588 milyon dolara,
- altın rezervleri 64 milyar 319 milyon dolardan 65 milyar 345 milyon dolara çıktı.
- Net uluslararası rezervler, 3 milyar 936 milyon dolar artarak 67 milyar 672 milyon dolara çıktı.
Kaynak: AA