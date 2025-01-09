Merkez Bankası toplam rezervleri yükseldi

09 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 876 milyon dolar artarak 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

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Merkez Bankası toplam rezervleri arttı. 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 876 milyon dolar artarak 157 milyar 933 milyon dolar oldu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE ARTIŞ

TCMB rezervleri geride kalan haftada 2 milyar 876 milyon dolar artış gösterdi. 3 Ocak itibarıyla toplam rezervler 155 milyar 57 milyon dolardan, 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Brüt rezervler 90 milyar 738 milyon dolardan 92 milyar 588 milyon dolara,

altın rezervleri 64 milyar 319 milyon dolardan 65 milyar 345 milyon dolara çıktı.

Net uluslararası rezervler, 3 milyar 936 milyon dolar artarak 67 milyar 672 milyon dolara çıktı.