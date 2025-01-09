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Merkez Bankası toplam rezervleri yükseldi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: AA
09 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 876 milyon dolar artarak 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası toplam rezervleri arttı. 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 876 milyon dolar artarak 157 milyar 933 milyon dolar oldu.

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MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE ARTIŞ

TCMB rezervleri geride kalan haftada 2 milyar 876 milyon dolar artış gösterdi.  3 Ocak itibarıyla toplam rezervler 155 milyar 57 milyon dolardan, 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri yükseldi - 2. Resim

  • Brüt rezervler 90 milyar 738 milyon dolardan 92 milyar 588 milyon dolara,
  • altın rezervleri 64 milyar 319 milyon dolardan 65 milyar 345 milyon dolara çıktı.
  • Net uluslararası rezervler, 3 milyar 936 milyon dolar artarak 67 milyar 672 milyon dolara çıktı.

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Kaynak: AA
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