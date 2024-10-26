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Dolar ve euro'da son durum! İşte 26 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 07:23 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 07:28

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 26 Ekim 2024 döviz kurları...

Küresel piyasalar FED​'in yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinden dolayı karışık bir seyir izliyor. İstanbul​ serbest piyasada dolar​ 34,2906 liradan, euro​ 37,0922 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 26 Ekim 2024 güncel döviz kurları...

Dolar ve euro'da son durum! İşte 26 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

26 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 34,2820

Satış 34,2906

26 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 36,9585

Satış 37,0922

Dolar ve euro'da son durum! İşte 26 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

26 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,4029

Satış 44,6008

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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