Dolar ve euro'da son durum! İşte 26 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Ekim 2024 07:23 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 07:28

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 26 Ekim 2024 döviz kurları...