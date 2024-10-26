Dolar ve euro'da son durum! İşte 26 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 07:23 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 07:28
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 26 Ekim 2024 döviz kurları...
Küresel piyasalar FED'in yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinden dolayı karışık bir seyir izliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2906 liradan, euro 37,0922 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 26 Ekim 2024 güncel döviz kurları...
26 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,2820
Satış 34,2906
26 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,9585
Satış 37,0922
26 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,4029
Satış 44,6008
Kaynak: İhlas Haber Ajansı