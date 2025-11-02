Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte 2 Kasım 2025 döviz kurları: Dolar ve euro fiyatı

İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar döviz kurlarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 2 Kasım güncel fiyatlar...

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 08:30 itibarıyla 42,0263 (alış) 42,0943'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,6520 TL seviyelerinde seyrediyor.