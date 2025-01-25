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Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 25 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 07:32 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 07:51

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 25 Ocak 2025 döviz kurları...

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD​'de Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması ve yaptığı açıklamalarla döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor.

Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 25 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

Dolar 35,68 liradan, euro​ 37,49 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 25 Ocak 2025 güncel döviz kurları...

25 OCAK 2025 DOLAR​ NE KADAR?

Alış 35,6720

Satış 35,6877

Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 25 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

25 OCAK 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,4624

Satış 37,4911

Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 25 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

25 OCAK 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,5467

Satış 44,5888

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Kaynak: tgrthaber.com
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