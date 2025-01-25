Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 25 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 07:32 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 07:51
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 25 Ocak 2025 döviz kurları...
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması ve yaptığı açıklamalarla döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor.
Dolar 35,68 liradan, euro 37,49 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 25 Ocak 2025 güncel döviz kurları...
25 OCAK 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış 35,6720
Satış 35,6877
25 OCAK 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,4624
Satış 37,4911
25 OCAK 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,5467
Satış 44,5888
Kaynak: tgrthaber.com