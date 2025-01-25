Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 25 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

25 Ocak 2025 07:32 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 07:51

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 25 Ocak 2025 döviz kurları...